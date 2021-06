La morte di Giuseppe Perrino, 29 anni, deceduto per un malore sul campo da calcio, ha scosso Poggiomarino, popoloso centro dell'entroterra napoletano, dove il giovane viveva e dove molti ricordavano la storia del ragazzo. Giuseppe qualche anno prima aveva perduto il fratello, Rocco, anch'egli giovanissimo, per un malore, mentre era in bicicletta. Un destino davvero crudele per questa famiglia, se si pensa anche che Giuseppe proprio ieri si trovava sul campo per commemorare il fratello con una partita di calcetto insieme agli amici di sempre.

La morte che ha sconvolto Poggiomarino, tanto che il sindaco Maurizio Falanga ha annullato la celebrazione del 75esimo anniversario della Festa della Repubblica italiana: