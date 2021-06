Un destino davvero crudele e beffardo quello che ha colpito Giuseppe Perrino, un giovane di Poggiomarino, nella provincia di Napoli, che ieri è tragicamente deceduto in circostanze analoghe al fratello Rocco, che proprio ieri stava commemorando con una partita di calcetto insieme agli amici. Giuseppe si trovava sul campo, impegnato in un memoriale per il fratello, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un malore mentre si trovava in bicicletta: improvvisamente, anche il ragazzo ha accusato un malore e si è accasciato sul campo da calcio, davanti agli occhi degli amici, sgomenti e increduli.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Giuseppe, con un passato da calciatore dilettante. Sul luogo della tragedia sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno constatato il decesso per morte naturale del giovane. La notizia della morte di Giuseppe Perrino si è diffusa rapidamente a Poggiomarino: tantissimi i messaggi comparsi in queste ore sui social network di amici e conoscenti, addolorati per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe.

"Apprendiamo con tristezza e rammarico della scomparsa di Giuseppe Perrino, colpito da un malore che è risultato fatale, durante un torneo rionale nella sua Poggiomarino. Perrino aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra. Siamo vicini in un momento così difficile e ci uniamo al dolore della famiglia. Condoglianze" scrive su Facebook la pagina "Sport Campania".