Permessi sosta sulle strisce blu a Napoli per i residenti, come fare l’abbonamento nel 2024 Parte la campagna abbonamenti per avere il tagliando per parcheggiare sulle strisce blu a Napoli. Costerà fino a 150 euro all’anno. Come fare domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

È partita la campagna dell'Anm per richiedere il permesso per la sosta sulle strisce blu a Napoli per il 2024. C'è tempo fino al 31 marzo prossimo per fare domanda. L'abbonamento per parcheggiare l'auto a prezzi agevolati – la tariffa è in base all'Isee e arriva fino a un massimo di 150 euro all'anno – è riservato solo ai residenti. I rinnovi dei tagliandi, o le richieste ex novo per il primo rilascio di un’autorizzazione, si potranno richiedere online sulla piattaforma Smartmobility o allo Sportello Unico Permessi. Per ogni nucleo familiare può essere rilasciato un solo permesso di sosta. Non si può parcheggiare sulle strisce blu a rotazione.

Le tariffe 2024 del abbonamento annuale per parcheggiare

Sia in caso di richiesta di permesso presentata allo sportello che attraverso la piattaforma Smartmobility, i moduli dovranno essere compilati in ogni parte, completi della necessaria documentazione. Lo sportello permessi si trova in via Marino 1, nel palazzo Anm. L’accesso è consentito solo previa prenotazione obbligatoria al numero verde 800-639525 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle ore 20.00). Lo sportello è aperto, invece, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

il link per scaricare i moduli per fare richiesta del permesso sosta a Napoli 2024

Ma quanto costa l'abbonamento annuale per parcheggiare sulle strisce blu a Napoli? Di seguito le tariffe dell'Anm in base alle fasce Isee per famiglia:

FASCIA DI CONTRIBUZIONE / ISEE / TARIFFA ANNUA

A) / DA € 0,00 A € 2.500,00: € 10,00

B) DA € 2.500,01 A € 5.000,00: € 25,00

C) DA € 5.000,01 A € 16.750,99: € 50,00

D) DA € 16.751,00 A € 25.750,99: € 100,00

E) DA E OLTRE € 25.751,00: € 150,00

Per i nuclei familiari domiciliati non residenti nel Comune di Napoli, residenti in possesso di auto intestata a società, residenti non intestatari di autovettura e in possesso di autovettura in comodato d'uso la tariffa è di 150 euro. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE all’atto della richiesta comporta l’applicazione della tariffa dell’ultima fascia di contribuzione.

I permessi per parcheggiare per i tassisti

Quello della sosta è un problema che affligge anche i tassisti che hanno le loro auto con le quali lavorano. Anche loro potranno fare richiesta del permesso di sosta, purché residenti a Napoli. L'area di sosta per residenti con veicoli taxi è valida per l'intera zona e non solo per il solo settore di residenza. Di seguito le tariffe:

I requisiti per chiedere il permesso di sosta

Hanno diritto al permesso sosta le famiglie residenti in regola con i tributi locali (Tasi e Tari), che non hanno disponibilità di posto auto su suolo pubblico o privato. Nonché altre categorie, come il nucleo familiare domiciliato non residente nel Comune di Napoli, il nucleo familiare residente in possesso di auto intestata a società e il nucleo familiare residente non intestatario di autovettura e in possesso di autovettura in comodato d'uso. Per tutti i dettagli, consultare il sito dell'Anm.