Perché il Maximall Pompeii non apre più per ora. Apprensione dei lavoratori nel centro commerciale Il comune di Torre Annunziata ha sospeso la Scia al centro commerciale Maximall Pompeii dopo gli accertamenti dei Vigili del fuoco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'apertura del Centro Commerciale Maximall Pompeii è stata annullata e rinviata «a data da destinarsi». Ma perché? Come spiegato a Fanpage.it da fonti istituzionali, gli «intoppi burocratici» sono in realtà dovuti a problemi piuttosto seri.

La Scia (Segnalazione certificata di inizio attività edilizia) è stata sospesa dal Comune di Torre Annunziata dopo gli accertamenti dei Vigili del Fuoco. Motivo? Molte aree del centro commerciale, infatti, sarebbero ancora veri e propri cantieri, e dunque si è scelto di sospendere l'autorizzazione, in attesa che vengano sanate, al più presto, le irregolarità riscontrate. Di qui anche la decisione di Paolo Negri, ceo di Irgen Re, di non annunciare nuove date di apertura, anche per una scelta scaramantica. "Non abbiamo una nuova data, ma presto questo gioiello sarà aperto", aveva detto Negri ai cronisti durante il rinvio dell'anteprima alla stampa.

Inizialmente, la nuova apertura sarebbe dovuta avvenire il 7 dicembre, ma si è preferito non fissa una data certa, in attesa che tutto venga completato e che si possa dunque annunciare, definitivamente, l'apertura reale. Ci sono molti lavoratori che attendono di entrare in servizio nei vari negozi che hanno una presenza nel Maximall Pompeii e che ora vivono questa fase complicata con comprensibile preoccupazione per il loro futuro lavorativo.

Cuccurullo: "Auspico apertura quanto prima"

«Il Comune di Torre Annunziata ha collaborato e tutt’ora collabora con tutti i soggetti preposti alle autorizzazioni, inclusa la società Irgen Re, proprietaria e gestore del Centro Commerciale», ha spiegato Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, che in una nota diffusa agli organi di stampa ha spiegato che «il Maximall Pompeii rappresenta un’opportunità per il territorio».

L'amministrazione comunale auspica che «quanto prima si possa arrivare a una definitiva apertura, nel rispetto delle norme e con le autorizzazioni necessarie, affinché, tutti insieme, si possa continuare a lavorare alla programmazione, rigenerazione e trasformazione della città di Torre Annunziata».

I tanti problemi del Centro Commerciale nei giorni scorsi

Negli ultimi giorni, sono stati diversi i problemi che hanno riguardato il Centro Commerciale Maximall Pompeii: dall'operaio travolto da una tettoia e finito in ospedale, all'allagamento parziale di alcune zone interne per problemi idraulici, senza dimenticare l'annullamento dell'ordinanza comunale che avrebbe dovuto regolare il traffico proprio in vista dell'inaugurazione. Ordinanza che proprio il comune aveva richiamato perché alcune strade non erano ancora state ultimate.

Poi, era arrivata la notizia del rinvio dell'apertura al pubblico dal 28 novembre al 7 dicembre e di nuovo, poco prima dell'inizio, era stato annullato anche l'evento riservato alle autorità e alla stampa per l'inaugurazione del Centro Commerciale, nel pomeriggio del 27 dicembre. Prodromo del nuovo e, per ora ultimo, rinvio a data da destinarsi.