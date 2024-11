video suggerito

Centro Commerciale Maximall Pompeii: perché è saltata apertura e anteprima stampa Salta anche l'anteprima per stampa e autorità, l'apertura al pubblico rinviata al 7 dicembre. Non c'è tregua per il Centro Commerciale di Torre Annunziata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non c'è pace per il Maximall Pompeii di Torre Annunziata: dopo l'annuncio del rinvio dell'apertura al pubblico dal 28 novembre al 7 dicembre, è saltata anche l'anteprima stampa che era prevista nella giornata di ieri, 27 novembre, alla presenza di giornalisti ed autorità. Lo ha comunicato lo stesso centro commerciale agli organi di stampa, parlando di generici "intoppi burocratici". L'evento, annullato, per ora non sarà recuperato: e dunque, per visitare il centro bisognerà attendere l'apertura del 7 dicembre.

"L’evento di inaugurazione di MaxiMall Pompeii riservato alla stampa e autorità per mostrare in anteprima la struttura e le sue attrazioni", spiegano dal Centro Commerciale, "è stato annullato per intoppi burocratici che hanno impedito lo svolgersi dello stesso". Non è chiaro quali intoppi burocratici ne abbiano impedito lo svolgimento, che era stato confermato fino a poche ore prima dell'inizio. Fatto sta che, al momento, l'evento non sembra sarà recuperato.

Negli ultimi giorni, il centro commerciale era finito agli onori di cronaca per diversi problemi, come l'operaio travolto da una tettoia agli allagamenti parziali di alcune zone dovuti a problemi idraulici, senza dimenticare l'annullamento dell'ordinanza comunale che avrebbe dovuto regolare il traffico proprio in vista dell'inaugurazione: ordinanza che è saltata perché alcune strade non sarebbero ancora state ultimate. Il tutto negli ultimi giorni e fino ad oggi, quando prima è stata rinviata l'apertura al pubblico al 7 dicembre e poi, a ridosso dell'inizio, è stato annullato anche l'evento riservato alle autorità e alla stampa per l'inaugurazione del Centro Commerciale.