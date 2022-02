Perché il direttore d’orchestra di Massimo Ranieri indossa la fascia tricolore a Sanremo Massimo Morini all’Ariston con la fascia tricolore: ecco perché. Morini è il direttore d’orchestra di Massimo Ranieri, in gara con “Lettera di là dal mare”.

Massimo Morini, direttore d'orchestra di Massimo Ranieri.

Massimo Morini, direttore d'orchestra di Massimo Ranieri a Sanremo 2022, in questi giorni ha sfoggiato una fascia tricolore all'interno dell'Ariston e "promette" di farlo anche stasera, nella prima serata della rassegna. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: aver ricevuto un voto durante le elezioni a Presidente della Repubblica. Il direttore d'orchestra ligure ha così pensato di "ringraziare" chi lo ha votato come Presidente sfoggiando una fascia tricolore già durante le prove e poi all'Ariston. E promettendo al contempo di farlo anche in teatro, durante l'esibizione di Massimo Ranieri:

Amici, in seguito al voto da me preso durante la recente elezione del Presidente della Repubblica, avevo promesso che avrei portato a Sanremo la fascia tricolore, ma non certo all’Ariston. Poi qualcuno mi ha detto: “Tu non hai il coraggio di entrare all’Ariston con la fascia tricolore!". Ecco qua. Fatto. Sempre lo stesso soggetto poi mi ha detto: "Però ti sei fermato all’ingresso della sala. Non hai il coraggio di entrare anche in teatro con la fascia tricolore!". Ne riparliamo lunedì sera.

Lo stesso Morini, subito dopo il voto "ricevuto" per il Quirinale aveva condiviso sui social il momento in cui il presidente della Camera Roberto Fico leggeva il voto a lui destinato, che aveva destato molta curiosità e strappato più di un sorriso. E stasera, per lui, l'occasione giusta per sfoggiare la fascia tricolore durante l'esibizione di Massimo Ranieri, che è il sesto cantante a salire sul palco nella prima serata di Sanremo 2022, con il brano "Lettera di là dal mare". Sarà anche il primo dei campani sul palco dell'Ariston: gli altri due in gara sono gli esordienti AKA 7even e Giovanni Truppi, che invece si esibiranno nella seconda serata.