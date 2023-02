Peppino di Capri premiato a Sanremo, il sindaco Lembo: “Ora brindiamo con lo Champagne” Il cantante napoletano premiato per i 70 anni di carriera sul palco di Sanremo, i complimenti del sindaco dell’isola del Golfo di Napoli.

A cura di Nico Falco

Peppino Di Capri sul palco di Sanremo che, visibilmente emozionato, ritira il premio alla carriera per i 70 anni di attività musicale. Una scena che ha particolarmente emozionato i cittadini dell'isola del Golfo di Napoli di cui è originario l'artista e che il sindaco di Capri, Marino Lembo, non ha mancato di sottolineare con orgoglio con un post su Facebook in cui ha citato uno dei più grandi successi del cantante napoletano:

A Sanremo tutti in piedi per il nostro Peppino Di Capri. Un premio alla carriera meritatissimo. Complimenti, Peppino, e grazie di cuore dalla tua amata Capri. E adesso brindiamo con Champagne!

Nato nel 1939, Peppino Di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, deve all'isola napoletana anche il suo nome d'arte; glielo propose il compositore Mario Cenci, decretando: "Siccome ti chiami Peppino e vieni da Capri, ti chiamerai Peppino Di Capri". Consiglio che si rivelò fortunato: con quel nome che lo ha sempre accompagnato, l'artista ha inciso complessivamente 54 album, di cui 48 in studio, 2 live e 4 raccolte.

Sul palco dell'Ariston è stato la prima volta nel 1967; nella sua carriera 15 partecipazioni, fino al 2005. Due le vittorie: nel 1973 con "Un amore grande e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più"; nel 2005 si fermò in finale con "La panchina". Inizialmente la consegna del premio era prevista per la terza serata del festival, che si è tenuta ieri, 9 febbraio, ma è stata rimandata a stasera, la serata dei duetti, per problemi di voce; sul palco l'artista ha interpretato "Champagne", brano della consacrazione definitiva, lanciato nel 1973 (composto da Mimmo Di Francia, testo di Depsa e Sergio Iodice).