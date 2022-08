Pedone travolto da auto: è in fin di vita. Dramma nella notte a Padula (Salerno) Nel Salernitano investito uomo: è considerato in pericolo di vita. Il fatto avvenuto a Padula, automobilista si è fermata per prestare i primi soccorsi.

A cura di Redazione Napoli

Dramma a Padula, nel Salernitano: un uomo residente nel vicino centro di San Rufo, 56 anni è stato investito la notte scorsa a Padula nelle vicinanze della chiesa Sant'Alfonso.

Il 56enne è stato portato in codice rosso all'ospedale "Luigi Curto" di Polla nel reparto di Rianimazione ed è considerato in pericolo di vita. La prognosi è ovviamente riservata.

Ad investirlo una Mercedes condotta da una donna che si è immediatamente fermata prestando i primi soccorsi al 56enne, come prescrive la legge in caso di sinistro, pena la denuncia per omissione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.