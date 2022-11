Pedone investito sulle strisce pedonali a piazza Cavour finisce all’ospedale L’incidente in piazza Cavour. Il ferito stava atrraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un pedone è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava oggi pomeriggio in piazza Cavour. Il ferito è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 16 di oggi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Le strisce pedonali in quella parte di piazza Cavour sono poco visibili. Nelle scorse settimane il Comune era intervenuto per rifare le strisce zebrate nella piazza, ma non tutte sono state rifatte.