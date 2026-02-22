Pd Napoli, il totonomi per la segreteria Dinacci. E c’è l’enigma Alessandra Clemente

Dinacci e Tartaglione

I posti in segreteria metropolitana sono almeno 15 (nell'ultima tornata erano 17) quindi le varie correnti che hanno consentito a Francesco Dinacci di candidarsi e farsi eleggere da segretario «unitario» del Pd Napoli saranno accontentate. Serve solo capire quali saranno i rapporti di forza. Di certo c'è che la segreteria Dem Napoli sarà composta "guardando" anche quella regionale, visto che Piero De Luca non ha ancora nominato la sua.

Di nomi che circolano dopo il congresso al "Ramada" ce ne sono, eccome. Alfonso Coccoli, segretario Pd a Pompei, potrebbe entrare nel Pd metropolitano in quota Teresa Armato (Area Schlein- Franceschini); Salvatore Barbato all'organizzazione, indicato da Marco Sarracino (Area Schlein- Orlando). Da capire se la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato, ormai leader della mini opposizione Pd, deciderà di entrare lei stessa in segreteria o lasciare ad esempio l'uscente Nora Di Nocera che aveva deleghe a Politiche abitative e diritto alla casa. Una chance ce l'ha Naomi Iodice vicesegretaria Dem a Ercolano che ha collaborato con Sandro Ruotolo da quando è stato eletto all'Europarlamento. Potrebbe essere confermato Berardo Impegno a Economia, formazione politica, nome storico del partito, uno dei pochi ornai che affonda le sue radici nel Partito Comunista italiano. Sul regionale Sarracino potrebbe favorire l'ingresso di Francesco Zanfardino, medico ad Afragola.

Poi c'è il tema Alessandra Clemente. Ex vicesindaca di Napoli con Luigi de Magistris, all'assemblea metropolitana dem Clemente ha annunciato il suo tesseramento in Pd – è frutto di un lavoro lungo silenzioso, condotto col beneplacito dello zio, Sandro Ruotolo – e poi di voler anche entrare nel gruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Napoli.

Su quest'aspetto qualche mugugno c'è stato. Prassi vuole che non si annunci così tutto ma che si facciano passaggi intermedi anche col capogruppo in Aula comunale. Mugugni dei dem, mugugni di Amato e sarebbe sfumato o quanto meno "raffreddata" l'ipotesi di ingresso di Clemente in segreteria con delega al Contrasto alle mafie. Anche se su questo occorrerà attendere ancora un po' per capire. Curiosità: ieri nelle chat Whatsapp del partito molti volevano l'elenco degli eletti in assemblea, impossibile da reperire.