Paura per due giovani coppie nel Napoletano: rapinate dell’auto mentre erano appartate Le rapine a Trecase e Terzigno. Le indagini sono affidate ai carabinieri: si cercano tre individui, con il volto coperto e armati di mazze e bastoni.

A cura di Valerio Papadia

Notte di paura per due giovani coppie della provincia di Napoli, che sono state minacciate e rapinate di denaro, preziosi e dell'auto mentre erano appartate in posti isolati. La prima rapina, verso mezzanotte e mezza, si è verificata in via Panoramica a Trecase: qui, tre individui a bordo di una Fiat Panda, con il volto coperto e armati di mazze e bastoni, si sono avvicinati a un'altra auto, una Peugeot 208, all'interno della quale si trovavano un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 25. Dopo aver infranto i vetri anteriori della vettura, i malviventi si sono fatti consegnare dalle giovani vittime portafogli, soldi, gioielli e le chiavi dell'automobile. Sia il ragazzo che la ragazza hanno riportato lievi ferite causate dai vetri infranti dell'auto, ma hanno rifiutato di farsi medicare dal 118.

Poco dopo, il copione si è ripetuto a pochi chilometri di distanza, in via Nespole della Monica, nel Comune di Terzigno. La scena è stata pressoché identica: tre individui armati di bastoni, con il volto coperto, sono giunti a bordo di una Fiat Panda e hanno infranto i vetri anteriori di un'automobile ferma, al cui interno si trovavano un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20. Anche in questo caso, i banditi si sono fatti consegnare denaro, oggetti preziosi e le chiavi della vettura. Sulle due rapine indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno ascoltato le testimonianze delle giovani vittime.

Spari contro le auto in sosta a Cercola

Sempre questa notte, a Cercola, ancora nella provincia partenopea, ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola che hanno danneggiato tre automobili in sosta: la vicenda in via Aldo Moro. Anche in questo caso, le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno ascoltato i tre proprietari delle auto colpite, che non avrebbero ricevuto minacce.