Spari nella notte a Cercola, colpite tre auto in sosta: indagini in corso Le automobili sono intestate a tre persone diverse, che non avrebbero ricevuto minacce: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il rumore di colpi di alcuni colpi di pistola ha squarciato il silenzio della notte a Cercola, cittadina della provincia di Napoli. Intorno all'1.30, infatti, i carabinieri della locale tenenza e quelli della compagnia di Torre del Greco, sono intervenuti in via Aldo Moro, all'altezza del civico numero 9, dove erano stati segnalati alcuni spari. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, ignoti avevano esploso dei colpi d'arma da fuoco, danneggiando tre automobili in sosta: si tratta di due Fiat 500 L e di una Nissan Juke, di proprietà di due uomini e una donna che vivono in tre abitazioni diverse; nessuno di loro avrebbe ricevuto minacce. I carabinieri, in queste ore, indagano sull'accaduto: ascoltate alcune persone e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Ad Afragola ucciso un uomo di 38 anni

Sangue invece ad Afragola, ancora nella provincia partenopea, dove nella serata di ieri un uomo di 38 anni, Raffaele Balsamo, è stato ucciso a colpi di pistola. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'interno della sua abitazione, in via Caracciolo, dove il 38enne era detenuto agli arresti domiciliari per rapina. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia sul cadavere di Balsamo, che presentava due ferite d'arma da fuoco e che è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Giugliano. I militari dell'Arma che indagano sull'omicidio hanno ascoltato persone vicine alla vittima e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.