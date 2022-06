Omicidio ad Afragola, uomo ucciso in casa a colpi di pistola: era agli arresti domiciliari La vittima si chiamava Raffaele Balsamo, 38 anni: il cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione, con due ferite da arma da fuoco. Sull’omicidio indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue ad Afragola, nella provincia di Napoli, nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno: il cadavere di un uomo, Raffaele Balsamo, 38 anni, è stato ritrovato nella sua abitazione in via Caracciolo; l'uomo era detenuto agli arresti domiciliari per rapina. Intorno alle 23.30 di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti nella casa del 38enne su segnalazione del 112, a cui era stato riferito di alcuni colpi d'arma da fuoco: quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, il cadavere di Balsamo si trovava per terra, sull'uscio della porta d'ingresso dell'appartamento, sito al primo piano. Sul corpo, come è risultato da un primo esame esterno, erano presenti due fori d'entrata: uno al torace e uno al braccio destro.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, la salma di Raffaele Balsamo è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Afragola e a quelli della compagnia di Casoria, che alle prime luci di questa mattina hanno ascoltato persone vicine alla vittima e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell'omicidio.

