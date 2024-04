video suggerito

Avellino, arresti domiciliari per l'ex sindaco Festa, perquisizione per l'ex vicesindaco Sottoposto ai domiciliari Gianluca Festa, sindaco di Avellino, dimissionario. Perquisizioni in corso per altri indagati, tra cui l'ex vicesindaco Nargi.

A cura di Nico Falco

Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino

L'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, dimissionario, è stato sottoposto questa mattina agli arresti domiciliari; la stessa ordinanza di custodia cautelare riguarda anche altri due coindagati. Il provvedimento, emesso dal gip di Avellino su richiesta della locale Procura, è stato eseguito alle prime ore di oggi, 18 aprile, dai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e da personale della sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza della Procura di Avellino. Contestualmente sono in corso perquisizioni a carico di altri indagati, tra cui l'ex vicesindaco di Avellino, Laura Nargi.

Arrestato l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa

L'ex primo cittadino del capoluogo irpino aveva presentato le dimissioni lo scorso 26 marzo, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, previste per gli inizi di giugno; il 15 aprile è scaduto il periodo per ritirarle e sono quindi diventate irrevocabili. Dopo un'esperienza nel Partito Democratico, era stato eletto nel 2019 con una coalizione di liste civiche. Il 6 marzo scorso, su disposizione del pm Vincenzo Toscano, aveva subìto una perquisizione e i carabinieri avevano sequestrato telefonini e altre apparecchiature elettroniche; assistito dall'avvocato Luigi Petrillo, Festa aveva fatto sapere di non avere intenzione di presentare ricorso al Tribunale del Riesame.

Ieri, a seguito delle dimissioni di Festa, si è insediato come commissario il prefetto Paolo d'Attilio, nominato dal prefetto di Avellino, Paola Spena, e sono state avviate le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Gli appalti in cambio della sponsorizzazione

La vicenda ruota intorno ad una presunta manipolazione degli appalti pubblici: secondo la Procura di Avellino Festa avrebbe favorito alcune aziende locali in cambio di una sponsorizzazione per la DelFes, società di basket locale che milita nella serie B; con lui sono indagati il proprietario e il commercialista della squadra, ovvero Gennaro Canonico e il fratello Andrea. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso in atto pubblico, turbativa d'asta e omissione di atti d'ufficio.

Complessivamente sono otto gli indagati in quella inchiesta, tra loro figurano anche il consigliere comunale Guido Guerriero e Filomena Smiraglia, dirigente apicale del Comune di Avellino (entrambi si sono nel frattempo dimessi).