Nuova aggressione con l’acido: donna ferita a Torre del Greco, nel Napoletano Ancora un’aggressione con l’acido nel Napoletano: colpita una 69enne di Torre del Greco, che ha riportato un “severo edema del volto e dolorosa congiuntivite”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una nuova aggressione con l'acido nel Napoletano: una donna di Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli, sarebbe stata infatti colpita mentre si trovava in strada, apparentemente da sconosciuti. Si tratta di una 69enne del posto, che fortunatamente non è grave: guarirà in quindici giorni stando alle prognosi mediche. Ma per la seconda volta in poche ore, le aggressioni con l'acido tornano nelle cronache di Napoli e provincia, entrambe già funestate in questi giorni da fatti di cronaca come aggressioni, sparatorie, e violenze di vario tipo.

L'aggressione in strada

Stando a quanto raccontato ai Carabinieri di Torre del Greco dalla stessa vittima, l'episodio è accaduto nella giornata di ieri, sul corso Vittorio Veneto. Mentre si trovava in strada, la donna sarebbe stata avvicinata da un'altra donna alla guida di un'automobile che le avrebbe chiesto delle informazioni. Avvicinatasi al finestrino per rispondere alla richiesta, la guidatrice le avrebbe lanciato sul viso del liquido urticante per poi scappare via.

Ha riportato un edema e congiuntivite

La donna si è recata poi dal proprio medico di famiglia: nel referto, acquisito dai militari dell'Arma, viene riportato come la donna abbia subito danni da una "dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite". Ne avrà per quindici giorni, ma resterà sotto stretta osservazione. Al momento non sono chiari i motivi dell'aggressione: gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste, soprattutto quella della "vendetta personale" da parte di qualcuno che poteva avercela contro la donna. Ma tutte le ipotesi sono ancora valide.