A cura di Pierluigi Frattasi

La spiaggia di Cetara (immagine di repertorio)

Paura alla gara di nuoto in Costiera Amalfitana: 13 atleti vanno in ipotermia. È necessario l'intervento della Guardia Costiera di Salerno per salvarli. È accaduto ieri, nella gara di nuoto di fondo tra Vietri sul Mare e Cetara, che ha visto impegnati circa 350 partecipanti. L'allarme è stato lanciato attorno alle 18,30. Tredici atleti in difficoltà perché colti da lieve ipotermia mentre nuotavano a mare. Immediatamente è scattato l'intervento della Capitaneria di Porto, per l'assistenza e il soccorso dei malcapitati.

La sala operativa ha inviato due motovedette sul campo di gara e ha allertato due ambulanze al molo Manfredi di Salerno dove sono state prestate le prime cure mediche. Grazie anche all'ausilio di un gommone della Protezione civile "Santa Maria delle Grazie" presente in zona, le 13 persone soccorse sono risultate in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ad Agropoli marinaio colto da infarto sulla nave

Ma non finisce qui. La Guardia Costiera di Salerno è dovuta intervenire anche una seconda volta, in serata. Mancava un quarto d'ora alle 22, quando alla sala operativa è arrivata la segnalazione di un'agenzia marittima: un marinaio a bordo di una nave a circa 14 miglia dal porto di Agropoli era stato colto da infarto. A questo punto è scattato il piano di medical evacuation. Sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, la nave è stata indirizzata verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasbordo su un'unità della Guardia di Costiera con personale medico del 118 presente a bordo. Poi, la persona colpita da malore, che al momento del trasbordo era cosciente e in condizioni di salute stabili, è stata trasferita all'ospedale di Vallo della Lucania per le cure mediche del caso.