Panettiere ucciso a Sarno, il video dell’arresto del presunto killer: il 35enne picchiato dalla folla

C'è tanto dolore, ma anche tanta rabbia a Sarno, nella provincia di Salerno, per l'omicidio di Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio nel suo negozio per difendere la figlia di 19 anni. Per l'omicidio di Russo è stato fermato Andrea Sirica, un uomo di 35 anni: proprio i momenti concitati dell'arresto, nelle ultime ore, sono emersi grazie a un video che ha iniziato a circolare sui social; le immagini mostrano proprio tutta la rabbia della comunità, dal momento che il 35enne ha rischiato di essere linciato dalla folla nonostante la presenza della polizia.

Il video inizia dalle prime fasi dell'intervento della Polizia di Stato, immediatamente successivo all'omicidio: il 35enne, infatti, sta cercando di barricarsi all'interno della panetteria della vittima; all'esterno, un nutrito capannello di persone che urlano e piangono. Gli agenti, con le pistole in pugno, gridano al 35enne di uscire, poi aprono la porta a calci e portano l'uomo all'esterno, gettandolo a terra per ammanettarlo.

Il 35enne, a terra, oppone resistenza, non collabora e, anzi, cerca di colpire gli agenti. Nel frattempo, una donna lo prende a calci e subito dopo un uomo lo colpisce con un oggetto non meglio identificato, mentre i poliziotti stanno cercando di ammanettarlo. Anche quando ci riescono, e il 35enne viene rimesso in piedi, continua a mostrarsi reticente e, quando gli agenti lo caricano nella volante, lui sferra calci al loro indirizzo. È a questo punto che un uomo tra la folla gli si avvicina e lo colpisce nuovamente, assestandogli un pugno al volto. Il video si conclude quando gli operatori di polizia riescono finalmente a far salire il 35enne sull'auto di servizio.