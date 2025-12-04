Palloncini bianchi ai funerali di Christian, vittima di incidente al circo nel “globo della morte”

Tanti palloncini bianchi volati in cielo per i funerali di Christian, lo stuntman di 26 anni morto nell'incidente all'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, il 21 novembre scorso. Il giovane acrobata stava percorrendo con la moto il "globo della morte", quando improvvisamente il mezzo è caduto, coinvolgendo altri due veicoli rimasti anch'essi incidentati. Il 26enne, di origine cilena, è morto sul colpo. Ferito gravemente un altro stuntman 43enne messicano. Mentre il terzo conducente è rimasto illeso. I funerali di Christian si sono svolti oggi, giovedì 4 dicembre. Alle esequie ha preso parte il sindaco di Sant'Anastasia, Carmine Esposito: "Torno ora dai funerali di Christian, il giovane artista morto in un tragico incidente all'Imperial Royal Circus, sul nostro territorio. Sono, come tutta l'Amministrazione di Sant'Anastasia, vicino ai suoi colleghi, alla sua famiglia, a chi gli voleva bene. Ringrazio anche i tantissimi anastasiani che hanno preso parte alla cerimonia funebre.Christian tornerà in Cile, la sua terra, dove riposerà.A Dio".

L'indagine sull'incidente al circo nel Napoletano

L'incidente è avvenuto durante una esibizione acrobatica, chiamata il "globo della morte". Tre motociclette che nel buio dei led blu percorrevano ad alta velocità la sfera sfiorandosi appena, una moto però ad un certo punto è caduta, scontrandosi con le altre. La scena è stata ripresa dagli spettatori, che stavano assistendo allo spettacolo, tra i quali anche tanti bambini, che sono rimasti choccati per l'accaduto. Un altro stuntman messicano 43enne è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all'Ospedale del Mare e poi trasferito al San Giovanni Bosco. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è rimasto vigile e illeso, come detto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri che indagano sulla vicenda.