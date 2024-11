video suggerito

Palazzo Reale di Napoli, al via gli ultimi lavori per rifare i tetti: erano stati sospesi per il G7

A cura di Pierluigi Frattasi



Partita l'ultima tranche dei lavori per rifare i tetti del Palazzo Reale di Napoli. L'intervento era stato sospeso e rinviato a causa della concomitante presenza dei vertici del G7 Cultura, lo scorso settembre, e poi del G7 Difesa, ad ottobre. I lavori di restyling riguardano la porzione di tetto dell'ex residenza borbonica che affaccia verso il Molosiglio, sul lato di via Cesario Console.

I lavori di ristrutturazione dei tetti del Palazzo Reale di piazza del Plebiscito sono iniziati due anni fa. In 24 mesi l'ex reggia è stata profondamente rimessa a nuovo, nel rispetto dell'impianto architettonico. Grazie all'intervento di restauro è stato possibile aprire al pubblico la terrazza belvedere che affaccia sul Golfo di Napoli, dalla quale si gode una prospettiva inusuale e unica del lungomare.

La facciata dell'ex reggia di Napoli restaurata nel 2016

Il Museo, sotto la guida dell'ex direttore Mario Epifani, ha poi istituito nuovi percorsi per i visitatori, che attraverso i sottotetti conducono al torrino del Belvedere, un luogo in precedenza mai aperto al pubblico da quando fu costruito nel 1837. Dallo scorso settembre è stato inserito nei percorsi di visita guidati del Palazzo Reale. La facciata di Palazzo Reale era stata già restaurata nel 2016.

Le visite guidate e i nuovi itinerari

Dallo scorso ottobre sono state riattivate le visite al Belvedere del Palazzo Reale di Napoli, inaugurate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio a settembre, dopo un lungo restauro. Fino a giugno sarà possibile, ogni quarto sabato del mese, accedere al torrino che affaccia su via Acton e ammirare lo splendido e inusuale panorama dopo aver attraversato un percorso nei sottotetti del Palazzo. È necessaria la prenotazione per le visite guidate, che hanno una durata di circa 45 minuti (inizio ore 10.00,11.00 e 12.00) in gruppi di massimo 25 persone.