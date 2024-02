Palazzo lesionato al Vomero: via Solimena chiusa definitivamente fino alla messa in sicurezza Il Comune ha disposto la chiusura del tratto di via Solimena, a Napoli, a ridosso dell’edificio nel quale sono stata riscontrate lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Resterà chiuso, fino alla messa in sicurezza, il tratto di strada di via Solimena che era stato temporaneamente interdetto dopo la scoperta di lesioni su due edifici della strada del Vomero; lo ha disposto il Comune di Napoli (Area Tutela del Territorio – Servizio Protezione Civile), a seguito della decisione presa in Prefettura. L'edificio interessato si trova al civico 113 di via Solimena, scala A; i dieci nuclei familiari residenti nel palazzo sono stati allontanati dalle proprie abitazioni, così come richiesto dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, e hanno trovato autonoma sistemazione; sempre a scopo precauzionale, è stato inibito l'accesso ai locali commerciali posti al piano terra dell'edificio e con ingresso ai civici 115, 117 e 117.

Il tratto di strada interdetto alla circolazione va dal civico 113 al civico 119 di via Francesco Solimena e comprende anche l'area cantiere di ABC. Il Comune ha chiesto alla Unità Operativa Tecnica della Direzione della V Municipalità Vomero Arenella di disporre la chiusura definitiva della porzione di strada, sostituendo la delimitazione provvisoria con pannelli in rete metallica; è stato inoltre chiesto che l'area venga piantonata dalla Polizia Municipale fino all'installazione della recinzione.

Ieri mattina si è tenuta in Prefettura una riunione di coordinamento civile, convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per fare il punto della situazione; erano presenti il viceprefetto vicario Gaetano Cupello, il dirigente del commissario di Polizia di Stato Vomero, Monica Flaminio, il comandante della Compagnia Carabinieri Vomero, Sergio Vaira, il funzionario Carmine Castaldo per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il maggiore Enrico Del Gaudio per la Polizia Municipale, oltre ai rappresentanti delle società di erogazione dei servizi di fornitura ABC ed E-distribuzione. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'Amministrazione comunale di provvedere immediatamente alla chiusura del tratto di strada interessato fino al termine delle necessarie verifiche.