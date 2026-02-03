Orecchio tagliato alla turista 23enne per strapparle l’orecchino, orrore in via Toledo a Napoli

Orecchio tagliato ad una turista 23enne in via Toledo a Napoli per strapparle l'orecchino che indossava. È accaduto nelle scorse ore, nella zona nei pressi dell'uscita della metro Linea 1 di Toledo e di Largo Berlinguer. Il ladro, un napoletano 46enne, si sarebbe accostato alla giovane, una ragazza italiana originaria della provincia di Matera, in Basilicata, in visita a Napoli, e le avrebbe strappato violentemente uno degli orecchini d'oro di valore che indossava.

L'uomo, poi, ha tentato di darsi alla fuga. Ma non ci è riuscito. Poco distanti, infatti, c'erano gli agenti della Polizia Locale, Unità Operativa Avvocata, guidati dal Comandante Enrico Del Gaudio, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, che pattugliavano la zona nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori. I caschi bianchi hanno sentito le urla strazianti della giovane e sono accorsi in suo aiuto.

Il ladro 46enne arrestato dalla Polizia locale

Hanno avvistato il 46enne che tentava di fuggire e sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Contemporaneamente hanno prestato soccorso alla 23enne, che è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, al centro storico. Qui, il personale sanitario l'ha medicata. La ragazza ha riportato una ferita lacero-contusa. I medici l'hanno dimessa con un referto di prognosi di dieci giorni per la guarigione. La 23enne ha poi sporto regolare denuncia. Effettuati tutti gli accertamenti sulla persona arrestata, gli agenti hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica. Il 46enne sarà processato con rito direttissimo.