Ore d’ansia per Pasquale Pezzella, 71 anni: è scomparso dal Pronto Soccorso del Cardarelli

Pasquale Pezzella

Ore d'ansia per i familiari di Pasquale Pezzella, 71enne di Casandrino, comune dell'hinterland di Napoli: l'uomo si sarebbe allontanato questa mattina, attorno alle 10, dal pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. L'annuncio è stato dato dalla famiglia sui social e poi rilanciato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto su Rai Tre.

Pasquale Pezzella, 71 anni, è alto circa 1 metro e 70, e al momento dell'allontanamento indossava una tuta di colore grigio e non ha con sé telefono né documenti e potrebbe essere disorientato. L'uomo, che risiede a Casandrino, non dà sue notizie da questa mattina. "Chiunque lo incontrasse è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine", fanno sapere i familiari. Della sua scomparsa, oltre alla trasmissione Chi l'ha visto, si è occupato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha rilanciato la foto e l'appello, invitando tutti alla massima condivisione.