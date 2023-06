Operata la ragazzina caduta dal balcone a Pomigliano: fratture a gambe e volto La 13enne sarebbe caduta dal suo appartamento al terzo piano nel Napoletano mentre tentava di sistemare la tenda nella sua stanza, non è in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È durato circa tre ore l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la ragazzina di 13 anni che ieri è caduta dalla sua abitazione al terzo piano di un edificio di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli; la giovanissima ha riportato diverse fratture agli arti e al viso, nella caduta ha battuto violentemente anche con il volto al suolo. Le condizioni di salute dopo l'operazione restano generalmente buone anche se la ragazzina dovrà affrontare una lunga riabilitazione e dovrà sottoporsi a nuove operazioni per ricostruire la mandibola.

La 13enne è precipitata nel pomeriggio di ieri, 15 giugno, dal terzo piano dell'edificio 2, settore 1, tra i caseggiati del complesso popolare della 219 di Pomigliano d'Arco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. Da un primo esame medico, effettuato in loco, era stato escluso il pericolo di vita: la ragazzina era cosciente nell'impatto si era fratturata entrambe le gambe ma, come avrebbero poi confermato gli esami diagnostici in ospedale, non aveva riportato lesioni interne di rilievo. La giovane era stata quindi portata all'ospedale Santobono di Napoli.

Sulla vicenda la Procura di Nola ha aperto un fascicolo e ha disposto gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto, affidati ai militari della sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. L'ipotesi dell'incidente è quella ritenuta maggiormente verosimile: secondo la ricostruzione, che resta comunque per il momento al vaglio, la 13enne avrebbe perso l'equilibrio mentre, da sola in camera sua, era su una scala posta a fianco alla finestra e stava tentando di sistemare una tenda.