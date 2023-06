Bimba 13enne cade dal balcone al terzo piano a Pomigliano, portata al Santobono: non rischia la vita L’incidente in via Giorgio la Pira a Pomigliano d’Arco. La bimba è cosciente e non è in pericolo di vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bambina di 13 anni è caduta dal balcone di casa al terzo piano in via Giorgio la Pira, a Pomigliano d'Arco, oggi pomeriggio, 15 giugno 2023. La bambina, secondo le prime ricostruzioni, pare stesse sistemando una tenda della finestra, quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata. Soccorsa dal personale sanitario del 118, la piccola è stata trasportata all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli: è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Bimba cade dal balcone a Pomigliano d'Arco

L'episodio è avvenuto questo pomeriggio a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. L'appartamento si trova in via Giorgio la Pira numero 6, nel complesso popolare cosiddetto dell'ex legge "219", settore 1 edificio 2. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la 13enne, sarebbe precipitata dal balcone della propria abitazione, posta al terzo piano dell'edificio.

La bimba non è in pericolo di vita

La bimba è cosciente e non in pericolo di vita ed è stata soccorsa dal personale 118 che l’ha trasferita, poi, nell'ospedale Santobono di Napoli. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la caduta sia avvenuta per cause accidentali. Dalla prima ipotesi – ma nulla è escluso – sembrerebbe che la 13enne, da sola in camera sua, nel tentativo di rimettere a posto una tenda sia caduta dalla finestra. Sul posto è arrivato anche il pm di turno della Procura di Nola, che ha disposto tutti gli accertamenti necessari alla sezione rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

L'episodio avviene purtroppo a poche ore di distanza da un altro incidente simile, avvenuto ieri ad Acerra, sempre nel Napoletano. In questo caso, però, la bambina di 5 anni è caduta dal terzo piano ed è deceduta per le ferite riportate. La bimba, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sporta troppo dal balcone e sarebbe caduta nel vuoto.