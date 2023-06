Bimba di 5 anni morta ad Acerra: Alessia in casa con la mamma, ipotesi tragico incidente Alessia, la bimba deceduta ieri ad Acerra, sarebbe caduta dal balcone dopo essersi sporta eccessivamente; inutili i tentativi di soccorso.

Una tragica fatalità, mentre la madre si trovava a pochi passi, in un'altra stanza: Alessia, la bimba di 5 anni morta ieri ad Acerra, in provincia di Napoli, si sarebbe sporta troppo dal balcone e avrebbe perso l'equilibrio, finendo nel vuoto. È la ricostruzione su cui stanno lavorando i carabinieri della stazione locale, che nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti in via Spiniello; sul posto il medico legale e il pm di turno della Procura di Nola, che ha disposto gli accertamenti per ricostruire la vicenda, autopsia compresa, e nelle fasi iniziali delle indagini non è stata trascurata nessuna ipotesi.

La bambina abitava in un appartamento al terzo piano di un edificio del parco San Domenico, complesso residenziale alla periferia della cittadina del Napoletano, coi genitori e il fratello e la sorella. Ad accorgersi di quello che era accaduto sarebbero stati i vicini di casa, che avrebbero visto il corpicino al suolo e avrebbero allertato il 118; quando i soccorsi hanno raggiunto la bimba, però, tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili: nell'impatto aveva riportato lesioni gravissime, molto probabilmente è deceduta sul colpo.

La bimba era tornata a casa da scuola poco prima della tragedia, con lei c'era la madre, che in quel momento si stava occupando delle faccende domestiche. Ieri la notizia della tragedia si è diffusa rapidamente ad Acerra, dove la famiglia è molto conosciuta: la madre di Alessia gestisce un piccolo bar in un campetto dove il nonno della bambina ha una scuola calcio molto frequentata dai piccoli della zona; il padre della piccola, oggi allenatore, è un ex calciatore che ha militato anche nella squadra locale dell'Acerrana.