Bimba di 5 anni cade dal balcone al terzo piano e muore, dramma ad Acerra Una bambina di 5 anni è morta ad Acerra (Napoli) dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Una bimba di 5 anni è deceduta nel primo pomeriggio di oggi, 14 giugno, ad Acerra, in provincia di Napoli: secondo quanto appurato al momento sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un edificio di via Spiniello, al civico 32, all'interno del parco San Domenico. Le indagini sono affidate ai carabinieri; la piccola, che da quanto accertato risulta fosse autistica, si sarebbe trattato di un incidente: si sarebbe sporta troppo.

Inutili i tentativi di salvarla: nonostante l'immediato allarme e l'arrivo dei soccorsi per la piccola non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La Procura di Nola ha disposto accertamenti, sul posto sono intervenuti il medico legale e il pm di turno.

L'area dove è avvenuta la tragedia si trova a poca distanza dal centro della cittadina del Napoletano, in una zona dove ci sono diverse palazzine basse che affacciano sulla strada; la piccola sarebbe caduta da un edificio di una corte interna, molto più alto e di costruzione più recente.

Leggi anche Il papà scende a fumare, il treno riparte con la bimba di 10 anni a bordo

Già avviati gli accertamenti dei militari per ricostruire la dinamica: i carabinieri della stazione di Acerra stanno ascoltando alcuni vicini di casa e i familiari, tra cui chi ha materialmente lanciato l'allarme, per ricostruire i contorni della tragedia. Resta per ora da chiarire se la piccola si trovasse da sola vicino al balcone e se si fosse arrampicata, superando la ringhiera.