Operaio precipita nel cantiere della fogna, batte la testa e viene sepolto: morto 54enne nel Casertano

Precipita nel cantiere delle fognature, batte la testa e viene sepolto. Morto un operaio di 54 anni nel Casertano. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto 2025, in via Contrada Demanio Vandra, nel Comune di Rocca d'Evandro. L'uomo era al lavoro all'interno di un cantiere nei pressi di un’azienda di import/export. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 dell'Asl di Caserta.

Le indagini delle forze dell'ordine

Secondo le prime ricostruzioni, i pompieri hanno trovato il corpo del 54enne caduto all’interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri, realizzato per lavori alla rete fognaria. L’operaio, durante le operazioni, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel fossato, battendo violentemente la testa e rimanendo in parte sepolto.

Incidente sul lavoro a Rocca d'Evandro

I Vigili del Fuoco hanno provveduto con rapidità a liberare l’uomo. Purtroppo però, una volta affidato al personale sanitario presente sul posto, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, se presenti.

Si tratta del secondo grave incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi. Un altro infortunio sul lavoro è accaduto a Fuorigrotta, quartiere dell'area occidentale di Napoli, dove un operaio di 37 anni è caduto da una impalcatura di 6 metri, restando ferito.