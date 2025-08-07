Operaio di 37 anni precipita per 6 metri a Fuorigrotta: è grave in ospedale

Incidente sul lavoro a Fuorigrotta, quartiere periferico di Napoli: un operaio di 37 anni è precipitato al suolo mentre stava lavorando. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Immagine di repertorio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, giovedì 7 agosto, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un operaio di 37 anni è precipitato al suolo ed è in gravi condizioni di salute. Stando a quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il 37enne stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione della facciata di un immobile in via Fermariello quando, poco prima di mezzogiorno, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa 6 metri, impattando violentemente sull'asfalto.

L'operaio è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli: da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono giudicate gravi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e dato il via agli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità nell'incidente sul lavoro.

La vicenda odierna arriva soltanto a poche settimane da quanto accaduto proprio a Napoli alla fine dello scorso mese di luglio. Al Vomero, quartiere collinare della città, tre operai sono precipitati dal cestello sul quale si trovavano, perdendo tragicamente la vita: Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Ciro Pierro sono morti sul colpo.