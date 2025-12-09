Operaio edile 44enne precipita in un burrone e resta ferito: incidente in Costiera Amalfitana

Un operaio edile di 44 anni precipita in un burrone per molti metri e resta ferito. Salvato con l'elicottero del 118 e dal soccorso alpino. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, a Positano, in Costiera Amalfitana. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i tecnici del Cnsas, il soccorso alpino, l'elicottero del 118 dell'Asl di Salerno e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio edile 44enne è precipitato questa mattina a Positano (Sa) in un burrone, poco distante dalla strada che porta a Montepertuso. Gli astanti hanno quindi allertato il 118 che ha diramato l’allarme all’Elisoccorso 118 nonché al CNSAS e vigili del fuoco. Sul posto è giunto l’elisoccorso decollato da Salerno che ha sbarcato il tecnico del CNSAS, medico ed infermiere. Dopo aver stabilizzato ed imbarellato il ferito, è stato recuperato al verricello in elicottero per essere trasportato all’ospedale di Salerno.