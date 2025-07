Operaio 39enne colpito da carrello elevatore, ferito con traumi multipli: in ospedale a Pontecagnano

Immagine di repertorio

Operaio di 39 anni colpito da un carrello elevatore mentre lavora nella zona industriale di Pontecagnano, in provincia di Salerno. L'uomo è rimasto ferito, riportando traumi multipli. L'incidente sul lavoro è avvenuto, secondo quanto appreso, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 17 luglio, attorno alle ore 19,00. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno che sono giunti sul posto. Dopo aver prestato le prime cure mediche del caso ed essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato trasportato in ospedale. La persona fortunatamente non è in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Pontecagnano

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state ascoltate le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere eventualmente acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto. Purtroppo, si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro che avviene in Campania. Le istituzioni da tempo hanno acceso i riflettori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei dipendenti, per evitare che possano esserci incidenti con feriti o morti.

Purtroppo, le morti bianche in Campania continuano. Da qui, l'allarme delle forze dell'ordine che chiedono massima vigilanza sui luoghi di lavoro. Ma anche dell'ispettorato del Lavoro che procede periodicamente con controlli sui cantieri e nelle zone industriali, rivolti alla tutela della sicurezza dei lavoratori.