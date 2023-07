Ondate di calore, a Napoli bollino rosso fino al 22 luglio Ondate di calore su Napoli e Campania almeno fino a sabato 22 luglio: l’allarme del Ministero del Salute, bollino rosso e temperature vicine ai 40 gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non c'è tregua per il caldo: a Napoli è bollino rosso per le ondate di calore almeno fino a sabato 22 luglio. Questo l'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 38 gradi, ma nelle zone dell'interno e del Cilento i valori arriveranno anche a quaranta gradi centigradi. Una settimana, quella corrente, che sta lasciando il segno: assalto di pazienti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli per l'emergenza caldo. Si registra infatti un boom di accessi di anziani e persone fragili come non si vedevano dal 2020.

Ma i problemi dovuti al gran caldo sono ormai su tutti i fronti. Continui blackout si registrano in questi giorni a Napoli: senza corrente centinaia di famiglie a Bagnoli, Pianura, Arenella, San Ferdinando, piazza Garibaldi, Barra e Capodichino. Rischio guasti per il caldo almeno fino a sabato: l'elevato utilizzo di condizionatori sta creando non pochi problemi all'assorbimento energetico. Ma danni si registrano anche per il settore agricolo: Confagricoltura Salerno lancia l'allarme per il caldo torrido che sta danneggiando fortemente i limoneti della Costiera Amalfitana. "Questo quadro meteorologico durerà fino all'ultima settimana di luglio, quando ci sarà il primo fresco in arrivo", ha spiegato nei giorni scorsi, in una intervista a Fanpage.it, il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.