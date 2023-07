Problemi alla rete elettrica di Napoli, ancora stato d’allerta: blackout per riparare i cavi fusi dal calore Blackout a Napoli, senza corrente centinaia di famiglie a Bagnoli, Pianura, Arenella, San Ferdinando, piazza Garibaldi, Barra e Capodichino: rischio guasti per il caldo almeno fino a sabato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ancora blackout a Napoli. Numerosi quartieri sono rimasti senza elettricità, anche oggi, 19 luglio 2023, a causa di guasti improvvisi e picchi. Interruzioni dell'erogazione dell'energia per guasto si registrano a Bagnoli, Pianura, Arenella, San Ferdinando, piazza Garibaldi, Barra e Capodichino. Mentre in altri quartieri come Chiaiano e San Carlo Arena l'elettricità è stata staccata per riparare i guasti dei blackout dei giorni scorsi. Si è, insomma, nel pieno della crisi. Il problema, spiegano da E-Distribuzione a Fanpage.it, è sempre legato al surriscaldamento dei cavi che si trovano sotto terra, a causa della fortissima ondata di caldo che si è abbattuta sulla Campania.

Squadre di tecnici al lavoro in tutta la città per l'emergenza

I tecnici sono costantemente al lavoro per risolvere rapidamente i guasti mano a mano che si presentano, o con bypass della rete, o con l'installazione di power stations, ossia i generatori mobili. Ma la rete elettrica è sotto stress a causa del caldo fortissimo, con temperature oltre i 40 gradi centigradi, 8-9 gradi sopra le medie stagionali, e si potrebbero verificare altre interruzioni. Uno stato di allerta che permarrà fino alla fine dell'ondata di calore, presumibilmente fino a sabato prossimo.

Lavori straordinari per riparare cavi e cabine rotti

A tutto questo si aggiungono anche le interruzioni dell'elettricità in diversi quartieri legate ai necessari lavori di manutenzione straordinaria. “Dopo il blackout di alcuni giorni fa – spiega Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture – alcune centraline hanno avuto dei problemi. Per questo si stanno facendo dei lavori di manutenzione straordinaria in diversi quartieri, sospendendo purtroppo l'erogazione elettrica anche per molte ore. Siamo in contatto con E-Distribuzione affinché i disagi siano ridotti al minimo e per cercare di ripristinare il prima possibile la corrente”.

Leggi anche Allerta ondate di calore a Napoli e in Campania, fino a sabato temperature alte e umidità

Guasti elettrici in mezza città

A Chiaiano oggi circa 120 famiglie sono senza elettricità dalle 9 alle 16,30 per i lavori. A San Carlo all'Arena altre 36 fino alle 16. Domani sono previsti lavori al Vomero. Il 25 luglio nella zona di San Ferdinando. Per quanto riguarda i blackout, oggi si registrano a Bagnoli in via Enrico Cocchia, a Pianura in vi Cupa Cinthia, all'Arenella alle Case Puntellate, a San Ferdinando un guasto alle 13,30 con ripristino previsto alle 17, in via Santa Maria la Scala nei pressi di Corso Umberto I lato piazza Garibaldi. A Barra, dove è mancata anche ieri, un altro guasto alle 14, con riattivazione prevista alle 17,30. A Capodichino in via Pascoli. Senza corrente anche via Tasso.

Problemi sulle reti di bassa e media tensione

I problemi riguardano la rete di bassa tensione, come le cabine che servono i piccoli condomini e le singole vie. I tecnici stanno intervenendo con un lavoro continuo per le riparazioni. Ma anche la rete di media tensione, dove sono state installate le power stations, e si sono registrati dei picchi. In questo caso si sta scavando per riparare i guasti sui cavi interrati. I tecnici Enel sono al lavoro tramite il centro di controllo da remoto e stanno facendo manovre di intercomunicazione sulle linee elettriche. Chi è sul campo, invece, sta facendo riparazioni sui tratti danneggiati.