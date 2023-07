Estate in Campania, il meteorologo Mazzarella: “Luglio rovente, ad agosto torna il fresco” Luglio rovente, agosto più fresco: le previsioni meteorologiche dell’estate di Napoli e Campania del professore Adriano Mazzarella a Fanpage.it.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il professor Adriano Mazzarella. Foto / Fanpage.it

Sarà un mese di luglio all'insegna del caldo rovente, ma con un agosto che invece sarà più fresco. E da Ferragosto, ci sarà la tradizionale "rottura" dell'estate, ovvero la fine vera e propria della stagione estiva, con le temperature che man mano caleranno fino alla fine del mese, che coincide con la fine meteorologica dell'estate (che invece, astronomicamente, terminerà sabato 23 settembre, alle 8.49 italiane, con l'equinozio d'autunno).

Fanpage.it ne ha parlato con il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, che ha spiegato che tipo di quadro meteorologico ci attende per i mesi estivi, particolarmente attesi per chi andrà in vacanza.

Professore, è iniziato il mese di luglio: che estate ci aspetta in Campania?

Ci attende un luglio a due facce: se in questa prima settimana le temperature di Napoli si sono mantenute al di sotto della media, a partire dalla prossima settimana ci sarà un forte aumento dei valori massimi, che si attesteranno attorno ai 35 gradi. E continuerà diciamo fino all'ultima settimana di luglio, quando ci sarà il primo fresco in arrivo.

Quindi, meteo ideale per le vacanze sarà a luglio..

Esatto, poi ad agosto il quadro meteorologo dovrebbe subire alcuni cambiamenti, anche se non significativi.

Che tipo di agosto ci aspetta?

Sicuramente più fresco, del resto tradizionalmente il 15 agosto viene definito il giorno della "rottura" dell'estate. Dopo Ferragosto dovremmo iniziare ad assistere ad un graduale ritorno del fresco, con l'autunno che tornerà praticamente già dagli ultimi giorni di agosto. Per lo più, comunque, il tempo sarà instabile. Ma per le vacanze, forse il meteo ideale sarà quello del mese di luglio, mentre chi preferisce il fresco potrà puntare su agosto, in particolare nella seconda parte del mese.