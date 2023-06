Lite fra ragazzi finisce a coltellate, diciottenne ammazzato con 8 colpi a Casal di Principe Giuseppe Turco, 18 anni, accoltellato e ucciso a Casal di Principe (Caserta). Si sospetta di un suo coetaneo, avrebbe pugnalato la vittima dopo una discussione.

A cura di Redazione Napoli

foto archivio

Diciottenne da poco, impegnato a far passare la serata in una delle piazze più popolate della piccola Casal di Principe (Caserta), piazza Villa. Una notte di tensioni, poi la tragedia: saranno i carabinieri e la Procura di Napoli Nord a dover capire cosa sia accaduto nella notte di venerdì 30 giugno e come si sia spezzata la vita di Giuseppe Turco, classe 2005, ferito a morte al culmine di una rissa a coltellate.

Si sa solo che la giovane vittima – aveva compiuto 18 anni a gennaio – è stata condotta praticamente moribonda dagli amici alla clinica "Pineta Grande" di Castel Volturno. Il ragazzo aveva i segni di almeno otto pugnalate sul corpo, alcune delle quali sono risultate letali. Ci sono già dei sospettati, fa sapere la Procura, in particolare una persona. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, ci sarebbe stato prima un duro scambio di battute fra la vittima e un altro coetaneo, quindi il coltello estratto per colpire più volte e in modo efferato Turco.

Renato Natale, sindaco della città casalese, esprime cordoglio e sgomento in una nota: