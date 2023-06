Omicidio a Casal di Principe, Giuseppe e l’assassino si erano scontrati sui social per una ragazza Confessa il ventenne idraulico, di origine marocchina, autore dell’omicidio del 17enne Giuseppe Turco a Casal di Principe. Fra i due già tensioni per una ragazza.

A cura di Redazione Napoli

Giuseppe Turco

Ha 20 anni, è un idraulico residente a Casal di Principe, il giovane fermato per l'omicidio di Giuseppe Turco, 17 anni ((e non 18 come si era appreso in un primo momento da fonti investigative) avvenuto nella notte in piazza Villa, nel comune del Casertano.

Il fermato, di origine marocchina, ha confessato ai carabinieri di averlo colpito. Ha dei precedenti poiché qualche anno fa era stato sorpreso con un'arma da fuoco davanti a un negozio e per questo era stato denunciato per porto d'arma da sparo abusivo in luogo pubblico.

L'assassino, interrogato dagli inquirenti, ha ammesso di aver estratto il coltello nel corso di una rissa cui avrebbero preso parte altre persone. Sostiene di aver impugnato «per difendersi» l'arma con la quale ha pugnalato a morte almeno 8 volte, alcune delle quali in maniera letale, compromettendone la respirazione, il diciottenne di Villa Literno, incensurato.

Ricostruito in parte anche il movente. Genericamente definito «sentimentale» anche se appartiene più alla sfera del brutale tentativo di possesso che ai sentimenti, visto l'epilogo drammatico. La lite è per contendersi le attenzioni d'una ragazza che evidentemente interessava ad entrambi. La giovane sarebbe stata in passato legata sentimentalmente alla vittima e ora sembra avesse una relazione (o quanto meno un interesse) con il ventenne di Casale fermato per l'omicidio di Turco.

A provocare la lite sarebbe stato l'arrivo della ragazza all'esterno di un bar di piazza Villa, a Casal di Principe, lì dove c'erano sia l'aggressore che la vittima. La lite sfociata in omicidio è stata preceduta da un alterco verbale. Accaduto il fatto, l'autore dell'accoltellamento è scappato ma è stato rapidamente rintracciato grazie alle testimonianze dagli amici della vittima. I due già in passato i due si erano scontrati sui social sempre per lo stesso motivo.