Omicidio Giovambattista Cutolo, arrestato in Spagna uno degli indagati: accusato per rapina Rolex Arrestato in Spagna per la rapina di un Rolex uno degli indagati maggiorenni coinvolti nell'inchiesta per la morte di Giogiò, ucciso in piazza Municipio il 31 agosto scorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

La vittima, il 24enne Giovanbattista Cutolo

Arrestato in Spagna per una rapina di un Rolex uno degli indagati per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, ucciso a Napoli a colpi di pistola il 31 agosto scorso in piazza Municipio al culmine di una lite scoppiata nei pressi di un pub. Si tratta di Anthony Mucci, maggiorenne e originario dei Quartieri Spagnoli, nel centro storico partenopeo: sarebbe uno dei due complici maggiorenni indagati, assieme al 17enne minore che ha sparato, per la morte di Giogiò. Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l'omicidio del musicista 24enne napoletano, è difeso dall'avvocato Leopoldo Perone. È stato arrestato a Barcellona con l'accusa di aver commesso una rapina di un Rolex. Dallo scorso 11 gennaio è in un carcere della penisola iberica, perché, come riportano i quotidiani Il Mattino e La Repubblica Napoli coinvolto nell'inchiesta dell'autorità giudiziaria spagnola sui furti degli orologi di lusso.

La morte di giogiò il 31 agosto 2023

La notte del 31 agosto scorso, Giogiò era intervenuto in difesa di un amico aggredito per futili motivi. Il tutto sembra essere partito per un diverbio banale sul parcheggio di un motorino, peraltro non appartenente a nessuno dei due ragazzi. Per la morte di Giogiò era già stato individuato il presunto responsabile della sparatoria. Si tratta di un 17enne, difeso dall'avvocato Davide Piccirillo, che avrebbe fatto ammissione di colpa, ma avrebbe sostenuto di non voler uccidere Giogiò. La prima udienza del processo dovrebbe tenersi a metà marzo.

Il complice maggiorenne arrestato in Spagna

Mucci è indicato come complice del minorenne che avrebbe ucciso Giovanbattista Cutolo. Mucci sarebbe stato nel pub dove avvenne il delitto il 31 agosto scorso, assieme ad un altro amico e sarebbe stato coinvolto nella lite che ha portato poi alla morte del giovane e talentuoso musicista. Giogiò, come ricostruito finora dalle indagini delle forze dell'ordine, sarebbe intervenuto per difendere un amico che stava avendo la peggio nella colluttazione – il gruppo di amici stava tranquillamente cenando nel pub e, come detto, sarebbe stato aggredito per futili motivi da un altro gruppo.

Ad un certo punto, però, un 17enne che era sul posto e che fino a quel momento sembrava essere rimasto in disparte avrebbe estratto una pistola e sparato più colpi, colpendo Giogiò. Uno dei proiettili sarebbe stato sparato alle spalle della vittima. La scena è stata ripresa anche nelle immagini delle telecamere della zona. Il 17enne è poi scappato via andando a giocare a carte a casa sua. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Procura dei Minori che ha chiesto il processo per il 17enne e della Procura ordinaria che indaga sui due complici del killer.