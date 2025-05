video suggerito

Omicidio Carmela Quaranta, perquisito l’amico dell’ex compagno indagato Ieri i carabinieri hanno perquisito un amico di G. S., il 56enne indagato per la morte di Carmela Quaranta; l’uomo sarebbe indagato per concorso in omicidio e furto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla morte di Carmela Quaranta, la 42enne trovata senza vita nella sua abitazione di Mercato San Severino (Salerno) a Pasqua e con sul collo segni riconducibili ad uno strangolamento: ieri è stato perquisito un amico di G. S., l'ex compagno 56enne, fino ad ora unico indagato. L'uomo, riporta oggi Il Mattino, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio in concorso e di furto.

La morte di Carmela Quaranta a Mercato San Severino

A lanciare l'allarme erano state alcune conoscenti della donna, che non riuscivano a contattarla da qualche giorno. Quando Vigili del Fuoco e carabinieri entrarono nella sua abitazione, in via Trieste, la trovarono nella camera da letto già senza vita, con segni sul collo e colorito che facevano pensare ad uno strangolamento. Dal sopralluogo era emerso che dall'abitazione era scomparso il telefono cellulare della 42enne.

Il secondo indagato nell'inchiesta

Ieri i carabinieri di Mercato San Severino hanno perquisito l'amico dell'ex compagno. L'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un ruolo nell'omicidio. L'uomo avrebbe inoltre ospitato il 56enne dopo il ritrovamento del corpo. A lui i militari sarebbero arrivati tramite le registrazioni di alcune telecamere. Nei giorni scorsi erano state acquisite le registrazioni della videosorveglianza di una attività commerciale vicina all'appartamento di via Trieste, al fine di identificare chi è entrato e uscito dallo stabile.