video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo sciopero di Circumvesuviana e Cumana domenica 21 luglio di 24 ore, il Prefetto chiama i sindacati Nuovo sciopero delle linee Eav di 24 ore domenica 21 luglio 2024. Il Prefetto convoca i sindacati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo sciopero dei trasporti pubblici dell'Eav, come Circumvesuviana e Cumana, questa volta di 24 ore, per la giornata di domenica 21 luglio 2024, è stato proclamato dal sindacato Orsa Trasporti. Si tratta della seconda fase di sciopero dopo quella di 4 ore che si è tenuta domenica scorsa, dalle 8,20 alle 12,20 ijn Eav – e dalle 12 alle 16 in Anm – per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Il blocco della circolazione dei treni Eav domenica scorsa ha provocato grossi disagi all'utenza, in particolare ai turisti in attesa di partire per la penisola Sorrentina con la Circumvesuviana. Alla fine solo 4 treni sono riusciti a partire. In quell'occasione, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il presidio delle forze dell'ordine alle stazioni per scongiurare incidenti e tensioni.

Il Prefetto convoca i sindacati

Adesso, lo sciopero si preannuncia anche più massiccio, andando a coprire l'intera giornata. Per questi motivi, il Prefetto ha convocato una nuova riunione al Palazzo di Governo in piazza del Plebiscito, che si terrà oggi, martedì 9 luglio 2024, alle ore 17,30. Domenica scorsa, lo sciopero dell'Orsa ha determinato il blocco della metro Linea 1 a Napoli dalle ore 12 alle 17, mentre le funicolari e i bus hanno funzionato a singhiozzo. Ferma in mattinata la Cumana, gestita dall'Eav, dove lo sciopero ha interessato l'orario 8,20-12,20. Mentre la Vesuviana ha effettuato solo poche corse. Il sindacato Orsa ha ritenuto lo sciopero "Un risultato straordinario considerato che a scioperare era una sola organizzazione sindacale. Lavoratrici/tori come sempre accaduto in questi anni, anche questa volta hanno sostenuto la nostra posizione dimostrando il valore delle nostre battaglie e la credibilità ed il valore del nostro Sindacato".