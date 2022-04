Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo Lungomare di Napoli, bandita la gara da 13 milioni: marciapiedi più larghi lato ristoranti L’aggiudicazione prevista entro settembre, poi i lavori dureranno 14 mesi. Stanziati 300mila euro per la Ztl e altri sistemi tecnologici.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bandita la gara per rifare il Lungomare di Napoli di via Partenope con i marciapiedi più larghi sul lato dei ristoranti, per tavolini e ombrelloni, ma ci sarà un corridoio lasciato libero tra questi ultimi e gli edifici. E anche sul lato degli hotel, dove ci sarà un'area con le aiuole per l'arrivo dei taxi. Il progetto di restyling prevede un finanziamento di 13,2 milioni di euro. Si prevede di aggiudicare la gara entro 6 mesi, probabilmente, quindi, entro il prossimo autunno, salvo eventuali ricorsi. Quindi potranno partire i lavori che dureranno 14 mesi.

Si tratta del rifacimento del Lungomare di Napoli, da via Partenope e via Nazario Sauro. È ipotizzabile, quindi, che per i prossimi due anni, il lungomare impegnato dai cantieri resti comunque chiuso alle auto, se non per emergenza. Il progetto prevede marciapiedi più larghi sul lato dei palazzi, per i tavolini di bar e ristoranti, due corsie per le auto e due corsie per la pista ciclabile. Gli ingressi degli hotel del Lungomare di Napoli saranno come quelli di Dubai, con ampie aree esterne per accogliere i clienti che arrivano in taxi, limousine o in navetta e isole con le aiuole spartitraffico in pietra lavica, al posto delle attuali fioriere. Rifatti anche piazza Nazario Sauro e lo spiazzo della Fontana del Gigante.

I nuovi marciapiedi del Lungomare tra via Partenope e via Nazario Sauro

Offerte entro il 13 maggio, poi aggiudicazione in 6 mesi

Il Bando prevede la presentazione di offerte fino al 13 maggio. Sono previsti 14 mesi di lavorazioni, soggetti a ribasso in fase di offerta. Per la scelta del vincitore si valuteranno le migliori proposte. In particolare saranno premiate nel punteggio:

la qualità architettonica e impiantistica: scelta dei materiali e uso di tecnologie innovative per l'informatizzazione;

la qualità ambientale (il trattamento dei materiali di risulta e le ipotesi di sistemazione spazi a verde)

le metodologie di Cantierizzazione, cioè come minimizzare i disagi.

I primi cantieri da Natale

Se tutto filerà liscio, quindi, e non ci saranno ricorsi, i primi cantieri potrebbero partire tra novembre e dicembre, per concludersi verso la fine del 2023 o l'inizio del 2024. Il progetto prevede lo stessa dimensione del marciapiede lato mare, due corsie di ciclabile, due corsie carrabili per i mezzi di soccorso, il carico e scarico e l'apertura alle auto quando l'Amministrazione comunale lo riterrà opportuno. Infine la sistemazione ordinata del marciapiedi dal lato dei ristoranti e degli alberghi. Previsti arredi urbani di qualità.

Per la Ztl altri 300mila euro

Il quadro economico totale è di 13,2 milioni di euro. Altri 300mila euro saranno in seguito destinati ad ulteriori tecnologie. L'ipotesi è quella di realizzare una Ztl con le sbarre, che possano chiudersi e aprirsi all'occorrenza in corrispondenza dell'attivazione del varco telematico. Solo un'ipotesi, al momento, è bene precisare. Il Comune, infatti, intende prendere tutte le decisioni dopo aver ascoltato la cittadinanza. "Non decidiamo subito – chiarisce l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza – faremo azioni complementari rispetto alle proposte migliorative della ditta che si aggiudicherà il bando".

Il progetto prevede anche la risistemazione dello spiazzo della Fontana del Gigante, con aiuole e ampie sedute in pietra lavica che circondano il monumento su tutti i lati, come una sorta di arena, lasciando però libero il campo per ammirare il panorama. Addio ai dislivelli tra i marciapiedi attualmente esistenti, sarà tutto sullo stesso piano.