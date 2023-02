Nuovo grande supermercato a Napoli vicino alla metro Piscinola: parcheggio con le colonnine elettriche Sarà destinato alla vendita di alimentari e avrà un parcheggio di 2mila metri quadrati, con le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il rendering del progetto presentato al Comune di Napoli

A Piscinola in arrivo un nuovo grande supermercato di alimentari di 1.500 metri quadrati coperti, vicino alla stazione della metropolitana Linea 1. Avrà un parcheggio di 2mila metri quadrati, con le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Il nuovo supermercato dovrebbe sorgere tra via Giovanni Antonio Campano e via dell’Abbondanza, in un’area attualmente inutilizzata. Si tratta di un Pua, un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, proposto quindi da privati al Comune di Napoli, ma che avrà come risvolti anche la riqualificazione di una porzione del quartiere.

Il nuovo supermercato in via Campano

Il Pua è stato proposto da una società di Mugnano e prevede di riqualificare una zona, attualmente libera e recintata su tutti i lati che si trova in via Campano, di fronte ai palazzi ex Iacp, a poca distanza dalla stazione della metro di Piscinola e a circa 500 metri da piazza Marianella. Il progetto prevede di costruire un unico edificio a carattere commerciale di circa 1.500 metri quadrati coperti, destinato alla vendita di alimentari, e si trova su un lotto di oltre 5mila metri quadrati. Duemila saranno destinati a parcheggio per le auto dei clienti e ci saranno anche le colonnine delle auto elettriche. Ancora da definire la catena di supermercati che ci arriverà. Ma è presumibile che ci saranno anche delle nuove assunzioni di personale.

L’area oggetto dell’intervento, secondo quanto riportato nel Pua, non è edificata, è di superficie ridotta, e, non presenta alcun valore storico, architettonico, né è oggetto di alcun regime vincolistico. L’area si trova ai margini dell’espansione edilizia dei borghi di Marianella−Piscinola − Chiaiano, delimitati dalla via G.A. Campano, in un contesto urbanistico fortemente caratterizzato da interventi di Edilizia Economica e Popolare e da sparsi interventi di edilizia privata.