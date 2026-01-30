Nuovo concorso Abc Napoli 2026, 17 assunzioni a tempo indeterminato: si cercano geometri e tecnici

Nuovo concorso Abc Napoli per assumere 17 geometri e tecnici di laboratorio: date, requisiti e come fare domanda.

Nuovo concorso di Abc Napoli, l'azienda speciale dell'acqua pubblica di proprietà del Comune di Napoli che gestisce l'acquedotto cittadino. Si cercano geometri e tecnici di laboratorio esperti in microbiologia e chimica. Si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, che avverranno previa selezione pubblica. Oltre allo stipendio, previsti Fondo Pensionistico Complementare, Fondo Sanitario Complementare, Ticket Mensa giornalieri e Premio di Risultato. L'Abc ha pubblicato ieri, giovedì 29 gennaio, il bando. C'è tempo fino al 26 febbraio, alle ore 18,00, per presentare la domanda. Il concorso sarà espletato nel corso dell'anno 2026.

I profili richiesti per il concorso Abc

Ma quali sono, nello specifico, le figure ricercate? Eccole di seguito:

12 "Geometri di Cantiere e Contabilità Lavori": I geometri saranno assunti con la qualifica di impiegato e inquadrati come 4° livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali. Sono previste turnazioni. Tra le possibili sedi di assegnazione Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. I geometri si occuperanno delle attività di manutenzione ordinaria e straordinarie. Nello specifico, di pianificazione, supervisione, monitoraggio, gestione e contabilità dei lavori relativamente alle strutture e infrastrutture aziendali.

I geometri saranno assunti con la qualifica di impiegato e inquadrati come 4° livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali. Sono previste turnazioni. Tra le possibili sedi di assegnazione Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. I geometri si occuperanno delle attività di manutenzione ordinaria e straordinarie. Nello specifico, di pianificazione, supervisione, monitoraggio, gestione e contabilità dei lavori relativamente alle strutture e infrastrutture aziendali. 2 “Tecnici di Laboratorio – Sezione Microbiologia” : Saranno assunti con la qualifica di impiegato e inquadramento come 4° livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali. Sede di Lavoro: Via Argine 929, Napoli o altra sede aziendale. Si occuperanno dell'esecuzione e valutazione della qualità microbiologica, chimica e fisico-microbiologica delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue, operando all'interno di laboratori accreditati secondo normative ISO/IEC 17025, garantendo l'accuratezza e l'affidabilità delle analisi. Il ruolo prevederà l'esecuzione di analisi di routine e specialistiche, la validazione dei metodi analitici, la gestione della strumentazione di laboratorio e il supporto tecnico-scientifico alle attività di controllo qualità.

: Saranno assunti con la qualifica di impiegato e inquadramento come 4° livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali. Sede di Lavoro: Via Argine 929, Napoli o altra sede aziendale. Si occuperanno dell'esecuzione e valutazione della qualità microbiologica, chimica e fisico-microbiologica delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue, operando all'interno di laboratori accreditati secondo normative ISO/IEC 17025, garantendo l'accuratezza e l'affidabilità delle analisi. Il ruolo prevederà l'esecuzione di analisi di routine e specialistiche, la validazione dei metodi analitici, la gestione della strumentazione di laboratorio e il supporto tecnico-scientifico alle attività di controllo qualità. 3 “Tecnici di Laboratorio – Sezione Chimica": Saranno assunti con la qualifica di impiegato e inquadramento come 4° livello del Ccnl Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali. Sede d i Lavoro: Via Argine 929, Napoli o altra sede aziendale. Il tecnico di laboratorio della sezione chimica si occuperà dell'esecuzione di analisi e valutazione della qualità chimica e fisico-chimica delle acque destinate al consumo umano e reflue, operando all'interno di laboratori accreditati secondo normative ISO/IEC 17025 e garantendo la corretta applicazione delle procedure analitiche, della manutenzione della strumentazione, della registrazione accurata dei risultati. Il ruolo prevederà l'esecuzione di analisi di routine e specialistiche, la validazione dei metodi analitici, la gestione della strumentazione di laboratorio e il supporto tecnico-scientifico alle attività d i controllo qualità.

I requisiti e come fare domanda

C'è tempo fino al 26 febbraio 2026, alle ore 18,00 per presentare la domanda, attraverso la piattaforma online.

il link per fare domanda per il concorso Abc 2026 per geometri e tecnici di laboratorio

Oltre ai requisiti generici, bisognerà possedere anche quelli specifici. Di seguito i requisiti per partecipare, divisi per figura ricercata.

"Geometri di Cantiere e Contabilità Lavori"

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Tecnico per Geometri, oppure Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Tecnico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

Patente di guida di categoria B in corso d i validità;

Comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, sia full time che part time, svolta con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, anche in somministrazione, o con contratti d i lavoro autonomo oppure o di attività coordinata e continuativa in uno o più dei seguenti ambiti: Esperienza pregressa nella gestione di cantieri e squadre operative; Uffici tecnici o studi professionali per attività di contabilità lavori. L'esperienza professionale può essersi sviluppata sia presso datori di lavoro privati, che nella Pubblica Amministrazione, e/o in Società Partecipate, e/o i n Organismi Privati in controllo Pubblico.

2 “Tecnici di Laboratorio – Sezione Microbiologia”

Diploma di Istituto Tecnico con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" , ovvero Istituto Professionale Perito chimico, ovvero Istituto Professionale Industria e Artigianato per i l Made in Italy – Scienze e Tecnologie Applicate alla Chimica e alla Biologia, ovvero titoli ad essi equivalenti, ovvero almeno uno tra i seguenti titoli:

– Laurea di Primo Livello L-13 Scienze biologiche, ovvero Diploma Universitario in Analisi Chimico-Biologiche;

– Laurea di Primo Livello L-2 Biotecnologie ovvero corrispondenti Diplomi Universitari;

– Laurea Magistrale LM-6 Biologia, ovvero Laurea Specialistica 6/S Biologia, ovvero Laurea VecchioOrdinamento in Scienze biologiche;

– Laurea Magistrale LM-8 Biotecnologie Industriali, ovvero Laurea Specialistica 8/S Biotecnologie Industriali,ovvero Laurea Vecchio Ordinamento Biotecnologie Agro-Industriali o Biotecnologie con indirizzoBiotecnologie Industriali;

– Laurea Magistrale LM-9 Biotecnologie, mediche, veterinarie e farmaceutiche, ovvero Laurea Specialistica9/5 Biotecnologie, mediche, veterinarie e farmaceutiche, ovvero Laurea Vecchio OrdinamentoBiotecnologie indirizzi Biotecnologie Farmaceutiche o Biotecnologie Mediche o Biotecnologie Veterinarie;

– Laurea Magistrale LM-7 Biotecnologie agrarie, ovvero Laurea Specialistica 7/S Biotecnologie Agrarie, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento Biotecnologie Agro-Industriali o Biotecnologie con indirizzo Biotecnologie Agrarie Vegetali.

Comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni anche non continuativi, sia full time che part time,svolta con la mansione di Tecnico di laboratorio Analisi, maturata presso realtà che operano i n uno o più deiseguenti ambiti: acque, rifiuti, terreni, aria, farmaci ed alimenti, con contratto di lavoro subordinato, a tempoindeterminato e/o determinato, anche in somministrazione o con contratto di lavoro autonomo o di attivitàcoordinata e continuativa.

3 “Tecnici di Laboratorio – Sezione Chimica"

Diploma di Istituto Tecnico con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", ovvero Istituto Professionale Perito chimico, ovvero Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy – Scienze e Tecnologie Applicate alla Chimica e alla Biologia, ovvero titoli ad essi equivalenti, ovvero almeno uno tra i seguenti titoli:

– Laurea di Primo Livello L-27 Scienze e tecnologie chimiche, ovvero Diploma Universitario i n Analisi Chimico-Biologiche;

– Laurea Magistrale LM-54 Scienze Chimiche, ovvero Laurea specialistica 62/S Scienze Chimiche, ovvero Laureavecchio ordinamento in Chimica;

– Laurea Magistrale LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, ovvero Laurea Specialistica 14/S Farmacia eFarmacia Industriale ovvero Laurea vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia;

– Laurea Magistrale LM-71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, ovvero Laurea specialistica 81/SScienze e Tecnologie della Chimica Industriale, ovvero Laurea vecchio ordinamento in Chimica Industriale.

Esperienza professionale Comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, sia full time che part time, svolta con la mansione di Tecnico di laboratorio Analisi maturata presso realtà che operano in uno o più dei seguenti ambiti: acque, rifiuti, terreni, aria, farmaci e d alimenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, anche in somministrazione, o con contratti di lavoro autonomo di attività coordinata e continuativa.

Le prove pre-selettive e selettive

Prevista una fase preselettiva, con 30 domande a risposta multipla sui seguenti argomenti: ragionamento logico deduttivo, numerico, verbale. Al termine della prova, sarà elaborata una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. Chi la supera potrà passare alla prova successiva, il colloquio. La prova selettiva prevederà l'effettuazione di un colloquio con i candidati, volto alla verifica delle conoscenze.