Continua l'intensa attività sismica dei Campi Flegrei, area che comprende parte della periferia e dell'hinterland a Ovest di Napoli, interessata dalla presenza dell'omonimo supervulcano. Oggi sono due le scosse di terremoto che hanno fatto tremare la terra: la prima, poco prima dell'una di questa notte, di magnitudo 1.8, che ha interessato la zona di Agnano ed è stata avvertita distintamente dagli abitanti del quartiere periferico di Napoli e da quelli che vivono nella parte alta di Pozzuoli; la seconda, poco prima di mezzogiorno, di magnitudo 1.5 nell'area Pisciarelli, al confine tra Pozzuoli e Agnano. In una nota, il Comune di Pozzuoli ha pregato i cittadini di non avvicinarsi alla zona per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura.

Alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato i Campi Flegrei, inoltre, il Comune di Pozzuoli ha deciso di intensificare il monitoraggio dell'area, per far sì che i cittadini possano essere costantemente informati sui fenomeni sismici che, nella maggior parte dei casi, vengono distintamente avvertiti e preoccupano non poco la popolazione. In una nota diramata da Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, si legge: