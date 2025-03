video suggerito

Nuove indagini sulla morte di Luca Canfora, costumista dei film di Paolo Sorrentino Il corpo del 51enne verrà riesumato per nuovi accertamenti medico-legali: il suo corpo venne ritrovato in mare a Capri durante le riprese di Parthenope.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luca Canfora

La Procura della Repubblica di Napoli ha deciso per la riapertura delle indagini sulla morte di Luca Canfora, il costumista morto a Capri il 1° settembre 2023, mentre era impegnato sul set del film "Parthenope" di Paolo Sorrentino. Inizialmente, si era pensato ad un suicidio, ma i familiari hanno presentato una richiesta per la riapertura delle indagini, oggi accolta dalla Procura partenopea.

Verrà così riesumato il corpo dell'uomo, poi si procederà ad un nuovo esame medico-legale sul suo corpo: sebbene l'ipotesi suicidio resti la più accreditata, gli inquirenti vogliono chiarire alcuni punti controversi. L'incarico ad un esperto che effettuare i nuovi esami, è stato conferito dal sostituto procuratore Silvio Pavia, che insieme al procuratore aggiunto Alessandro Milita coordina le indagini della squadra mobile. La famiglia ha nominato a sua volta un perito, avvalendosi della consulenza di Luciano Garofano, ex comandante del Ris dei carabinieri.

In particolare, i punti che non avrebbero convinto la famiglia dell'ipotesi suicidio sarebbero l'assenza di fratture nel corpo, precipitato dalla zona dei Giardini di Augusto, e le immagini delle telecamere ivi collocate, che non mostrerebbero l'ingresso di Canfora nell'area dalla quale si sarebbe lanciato in mare, dove sarebbe stato poi ritrovato privo di vita da un canoista. Luca Canfora, 51 anni, era molto conosciuto nell'ambiente cinematografico: prima di Parthenope, il film in corso d'opera quando è avvenuto il decesso, aveva lavorato sempre con Paolo Sorrentino anche ad altri importanti lavori del regista premio Oscar, come Youth e la serie The Young Pope.