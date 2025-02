video suggerito

Luca Canfora, costumista di Paolo Sorrentino morto a Capri: la famiglia non crede al suicidio, nuove indagini La famiglia di Luca Canfora, costumista 51enne che stava lavorando al film Parthenope di Paolo Sorrentino, non crede al suicidio e ha presentato un esposto: avviate nuove indagini, la salma potrebbe essere riesumata.

A cura di Valerio Papadia

Luca Canfora

Se per gli inquirenti è l'ipotesi più accreditata, la famiglia, invece, non crede al suicidio di Luca Canfora, 51 anni, costumista di Paolo Sorrentino morto a Capri il 1° settembre del 2023, mentre sull'isola si stavano girando alcune scene del film Parthenope; il cadavere del 51enne venne ritrovato in mare. I familiari di Luca Canfora hanno presentato un esposto alla Procura di Napoli con il quale hanno richiesto un nuovo supplemento di indagini: e così, il prossimo 18 febbraio, il fratello del 51enne sarà ascoltato dai poliziotti della Squadra Mobile in Questura a Napoli. Nell'ambito delle nuove indagini, il pubblico ministero potrebbe richiedere anche la riesumazione della salma di Canfora per effettuare nuovi rilievi, tra cui un nuovo esame autoptico.

Luca Canfora, morto dopo la scena del suicidio del fratello di Parthenope

Come detto, Luca Canfora si trovava a Capri insieme a Paolo Sorrentino e alla sua troupe per girare alcune scene di Parthenope, ultima fatica cinematografica del regista Paolo Sorrentino. E c'è una coincidenza alquanto particolare che lega il film alla morte del costumista 51enne: il cadavere di Canfora, il cui decesso, secondo gli inquirenti, sarebbe da attribuirsi a un gesto volontario, è stato rinvenuto il giorno successivo alle riprese della scena in cui Raimondo, fratello della protagonista Parthenope nel film, si suicida.