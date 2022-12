Nonnina 85enne ha un infarto, salvata dal 118 con il massaggio cardiaco a Chiaia

Nonnina di 85 anni ha un infarto, ma viene salvata dal personale sanitario del 118, arrivato con una moto-infermieristica, che le pratica subito il massaggio cardiaco. È accaduto questa mattina in via Andrea D’Isernia, nella zona di Chiaia, a Napoli. Sul posto è arrivata poi anche una autoambulanza del 118 medicalizzata. Il personale del 118 ha poi accompagnato l'anziana donna alla Clinica Mediterranea, per ulteriori accertamenti. A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero.

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, nel quale ha raccontato quanto accaduto, ringraziando il personale medico e infermieristico intervenuto. Ecco il contenuto del post:

Si ferma il cuore di una Nonnina di 85 anni: non era giunta la sua ora! La moto-infermieristica del Chiatamone alle 9:28 viene allertata per malore in donna 85enne in via Andrea D’Isernia a Napoli. Alle ore 9:40 l’equipaggio è sul posto. Vengono rilevati i parametri vitali , viene fatto Ecg e si scopre che c’era un infarto in corso, improvvisamente la nonnina va in arresto cardiaco, si avviano le manovre di rianimazione cardiopolmonare e parallelamente viene allertata sia l’ambulanza medicalizzata che una seconda moto la quale aiuterà a scendere la paziente.