in foto: Anna Maria Capozzo, per tutti "nonna Anna Maria".

Festa grande a Molinara, in provincia di Benevento, per il 110emo compleanno di Anna Maria Capozzo, per tutti "nonna Anna Maria". Classe 1911, ha festeggiato anche il traguardo di donna più longeva del Sannio, nonché la seconda della Campania (la prima resta Laura Lucia Sangenito, irpina di Sturno classe 1910, che compì 110 anni lo scorso 22 novembre) e la tredicesima di tutta Italia. Alla sua festa di compleanno, presenti solo parenti stretti per ovvi motivi legati alla pandemia da Coronavirus, ma tanto affetto ricevuto anche dall'altra parte del mondo da nipoti e pronipoti.

"La nostra piccola comunità è una grande famiglia, quindi questo giorno speciale ci vede tutti coinvolti emotivamente", ha commentato il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo, "Tagliare un traguardo del genere significa che questo territorio ha qualcosa di magico, se penso poi che negli ultimi vent'anni a Molinara sono stati festeggiati diciotto centenari credo che sia la conferma dell'unicità di questo territorio. Spero davvero", ha aggiunto ancora il primo cittadino del comune sannita, "che questo evento diventi una manifestazione di speranza non solo per la nostra Molinara ma per tutto il mondo, un vero e proprio inno alla vita e a pensare positivo, nella speranza che questo periodo di pandemia possa finire quanto prima e ritornare così alla nostra normalità quotidiana. Ancora un abbraccio forte alla nonna dei Molinaresi e un saluto di cuore a tutti i parenti della Cara Anna Maria", ha concluso Addabbo. Gli auguri per lei sono giunti perfino dall'Argentina, dove vive una parte della propria famiglia.