Non ce l’ha fatta la bimba di 6 anni ferita nell’incidente in Cilento Tragico impatto sulla Strada Statale 18, volo disperato dell’elicottero a Napoli ma la bimba purtroppo non ce l’ha fatta.

A cura di Redazione Napoli

Purtroppo la corsa contro il tempo per salvarle la vita non è bastata: stanotte è morta a Napoli, dove era stata portata in codice rosso in elisoccorso la bimba di 6 anni vittima dell'incidente stradale ad Omignano, in Cilento, provincia di Salerno.

La piccola era da subito risultata in condizioni disperate dopo l'impatto, avvenuto ieri pomeriggio 31 dicembre, sulla SS18, nei pressi dello svincolo di Salerno, scontro che ha peraltro coinvolto altri bambini.

Subito dopo l’incidente la piccola era stata portata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e lì sottoposta ad un primo intervento chirurgico. Portata all'elicottero fatto atterrare allo stadio Morra di Vallo della Lucania, il cuore della piccola ha cessato di battere subito dopo l’arrivo a Napoli.