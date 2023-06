Follia a Nola: investe la folla con l’auto, semina il panico, fugge e si capovolge: un ferito in ospedale L’incidente attorno a mezzanotte in piazza Duomo a Nola. Un ferito alla gamba accertato. Il gesto scatenato dopo lite col titolare del bar. Il 20enne è ricercato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Follia e terrore nella movida a Nola. Auto impazzita investe la folla e semina il panico nelle vie del centro. L'automobilista, un giovane 19enne, poi fugge e termina la sua folle corsa con un incidente, ribaltandosi con l'auto a Camposano. Sul posto arriva la Polizia di Stato che indaga sulla vicenda e lo sta attualmente ricercando. Un ferito accertato alla gamba, trasportato in ospedale, con contusioni guaribili in 5 giorni. Non si esclude che possano esserci anche altri feriti.

Il gesto dopo la lite col titolare del bar

A denunciare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato anche foto e video dell'accaduto: "Ennesima conseguenza della movida by-night senza regole – commenta Borrelli – Bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada". A scatenare il gesto del giovane, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe stata una forte discussione che il giovane avrebbe avuto con uno dei proprietari del bar. Il ragazzo è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.

Incidente stradale a Camposano, l'auto si è capovolta

L'episodio è accaduto a Nola, in provincia di Napoli, dopo la mezzanotte. E precisamente in piazza Duomo, dove un ragazzo, a bordo di una Fiat Panda avrebbe improvvisamente iniziato a sfrecciare nelle strade della movida, a quell'ora gremite di giovani. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto impazzita avrebbe investito diverse persone. Si conterebbe almeno un ferito al momento, ma non si escludono altri feriti.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha riferito che potrebbero esserci "almeno 7 feriti, che sarebbero in condizioni serie, ma non in pericolo di vita". L'automobilista avrebbe poi proseguito la sua corsa folle verso il comune di Camposano. Qui, la vettura sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale, per cause ancora da chiarire, e si sarebbe ribaltata.

Borrelli (Avs): "Ora pene più severe"

Di seguito il racconto del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs):

A Piazza Duomo, intorno all’una un ragazzo con una Panda di colore nero ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana. Dopo aver investito diversi pedoni, il pirata della strada, si è allontanato dal centro a tutta velocità e a Camposano la sua auto, a causa anche della velocità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi.

Poi il deputato, che ha riferito di essere stato contattato durante la notte da diversi ragazzi presenti all'accaduto, commenta:

Bisogna fare chiarezza su questa vicenda al più presto in modo che il protagonista paghi le conseguenze del suo gesto che poteva risultare drammatico. Non c'è alcuna giustificazione o attenuante davanti a un episodio del genere. Questo ulteriore episodio dimostra ancora una volta i pericoli della movida selvaggia senza controllo. Questo ragazzo deve essere punito in modo durissimo e scontare una pena esemplare e bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada. Abbiamo più volte, nel corso degli ultimi anni, lanciato l’allarme richiesto controlli, misure preventive e regolamentazioni. È stato fatto pochissimo o nulla in merito. Prima di altri epiloghi drammatici, le Istituzioni intervengano per proteggere i residenti, quei ragazzi che vogliono divertirsi nel pieno rispetto delle regole e dell’educazione civica e per fermare la deriva violenta".

(aggiornato alle ore 10,00)