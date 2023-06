Il ragazzo che si è scagliato con l’auto sulla folla a Nola si è costituito. Per ora è libero Si è costituito alla Polizia il 19enne che, nella notte, ha scatenato il panico a Nola sfrecciando tra le strade della movida e investendo alcuni presenti.

A cura di Nico Falco

Si è costituito presso la Polizia di Stato il 19enne che, nella notte appena trascorsa, si è lanciato con l'automobile sulla folla della movida a Nola, in provincia di Napoli, seminando il panico; il ragazzo, che ha dei precedenti penali di poco conto, è stato trattenuto nel commissariato di San Giuseppe Vesuviano e la sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti. Il bilancio è di un solo ferito, un 18enne del posto, che è stato dimesso con prognosi di 5 giorni; secondo voci raccolte sul territorio l'automobile avrebbe colpito altre 7 persone, ma non risulta che abbiano richiesto cure mediche e quindi è possibile che siano state ferite in modo molto lieve.

L'episodio risale alle notte appena trascorsa, è avvenuto poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì. La follia si sarebbe scatenata dopo un litigio, non è chiaro se con la fidanzata o con il titolare di un bar che si trova nei pressi di piazza Duomo, luogo di ritrovo di tantissimi giovani nel fine settimana. Nelle immagini, riprese coi cellulari da alcuni testimoni e riversate sui social, si vede la Fiat Panda nera che schizza tra le strade affollate senza curarsi delle persone e causando il fuggi fuggi generale.

L'automobile è stata ritrovata poco dopo a Camposano, a pochi chilometri di distanza, capovolta: il giovane avrebbe perso il controllo e avrebbe finito col ribaltarsi. Del 19enne, però, non c'era nessuna traccia, si era probabilmente allontanato a piedi. Attivamente ricercato in tutta la notte, si è costituito qualche ora dopo in commissariato a San Giuseppe Vesuviano. La sua posizione è al vaglio, non si esclude che nelle prossime ore possano essere emessi provvedimenti nei suoi confronti.