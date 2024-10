video suggerito

Incidente a Nola, moto contro auto: morto un 19enne di Ottaviano Grave schianto in via Vittorio Veneto, nella frazione Piazzolla di Nola: un 19enne è deceduto per le ferite riportate, sarebbe avvenuto durante un sorpasso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe perso il controllo della motocicletta e si sarebbe schiantato contro un'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia; troppo gravi i danni riportati, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. È morto così un 19enne di Ottaviano (Napoli), vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, a Nola. Lo schianto nella frazione di Piazzolla, sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e Polizia Locale; la dinamica è ancora in fase di accertamento, i rilievi sono affidati alla Locale di Nola, guidata dal colonnello Claudio Russo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 in via Vittorio Veneto, la strada che dalla frazione di Piazzolla conduce a Nola. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, mentre procedeva in direzione di Nola avrebbe tentato di sorpassare l'automobile che lo precedeva ma, durante il superamento, mentre si trovava sulla corsia adiacente, si sarebbe trovato sulla traiettoria di un altro veicolo, una Fiat Panda, che arrivava dalla direzione opposta. L'impatto, frontale, non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118 hanno tentato per parecchi minuti di rianimarlo ma alla fine hanno dovuto arrendersi.

Per la ricostruzione della dinamica sono stati ascoltati diversi automobilisti che si trovavano nelle vicinanze e hanno assistito all'incidente e sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso le fasi dello schianto.